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Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! Yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranı 25 baz puan indirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı! Yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranı 25 baz puan indirildi

Merkez Bankası haftanın son işlem gününde dikkat çeken faiz adımı attı. Buna göre yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranı 25 baz puan indirildi. İşte detaylar...

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