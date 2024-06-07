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Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! DASK yerine Zorunlu Afet Sigortası devreye alınıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! DASK yerine Zorunlu Afet Sigortası devreye alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Zorunlu Afet Sigortası'nın (ZAS) kısa süre içerisinde devreye alınacağını söyledi. Şimşek, ZAS ile birlikte sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta kapsamına alınacağını ifade etti.

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