Karapanır GES dünya gündeminde! Çöldeki enerji vahası Türkiye’nin gururu oldu

Önceki gün Konya Karapınar'da sürdürülebilirlik konusunda dünyaya örnek gösterilecek bir başka proje ve etkinliğe de şahit olduk. Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu Kalyon PV fabrikası ve orada üretilen panellerle Karapınar'da kurulan Güneş Enerji Santrali Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) Heyeti'ne ev sahipliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Gününü Karapınar'da kutlayan BM heyetinde dünyanın her yerinden genç katılımcılar vardı.

Etkinlik sırasında Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding Ceo'su Mustafa Koçar ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata ile sohbet etme imkanımız oldu.

Kübra Kalyoncu Şeherli, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün çok kıymetli olduğunu söyledi. Kalyoncu çevre ve iklim dostu panellerin arasında ağırladıkları BM heyetine, daha temiz çevre ve iklim dostu bir dünyayı Karapınar'da gösterme şansı bulduklarını belirtti. Sadece Karapınar'da değil panelleri ürettikleri Ankara Kalyon PV fabrikasında da öncelikli hedeflerinin sıfır emisyon ve ilkelerinin sıfır atık olduğunu belirten Kalyoncu, temiz enerji üretimi ile karbon salınımını azaltma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını bir kere daha tekrarladı. Kalyon PV fabrikasının Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin tek panel sağlayıcısı olduğunu belirten Kalyoncu, "Kalyon Holding'in Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji, kısaca 4T adını verdiği ilkesel yaklaşımının bir yatırımı olan Kalyon PV, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Ar-Ge dahil, güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrika bu özelliği ile Avrupa'daki tek fabrika olma özelliğine sahiptir. Yüzde 100 yerli ve milli bir şirket olan Kalyon PV; ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin tamamını yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla yapmaktadır. Entegre fabrikada "Sıfır Atık" ilkesi kapsamında etkin atık yönetimiyle çevreci bir üretim prensibini esas alınmıştır. 2024 yılı içerisinde tüm enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflemektedir" dedi.