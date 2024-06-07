Karapanır GES dünya gündeminde! Çöldeki enerji vahası Türkiye'nin gururu oldu
Kalyon Enerji Ankara’da yüzde 90’a varan yerlilik oranıyla ürettiği panellerle Karapınar’da güneş enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Tesis daha önce çöl gibi olan bölgenin ekolojik dengesini de sağladı. Şimdi güneş santralindeki panellerin altları birer meraya dönüştü. Küçükbaş hayvanlar için otlama alanı oldu.
Kalyon Enerji ürettiği panellerle Karapınar'da güneş enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Projeye ilişkin detayları Sabah yazarı Faruk Erdem, kaleme aldı. İşte yazısı şöyle:
Uzun süredir gündemimizde bir kavram var; "sürdürülebilirlik…" Endüstri geliştikçe dünyanın geleceği de tehdit altına giriyor. Bunun için şirketler çevreci yatırımları projeleri öne almak zorunda kalıyor. Ürün ve hizmetlerinde çevreciliği dikkate almak durumundalar. Çünkü bunu yapmazlarsa insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşayacaklar, finansa erişimleri zorlaşacak, dahası ürün ve hizmetlerine talep olmayacak. Yani şirketlerin devam etmesi, rekabet güçlerini korumaları bu kavramlara verdikleri önemli olacak.
Son dönemde ortaya çıkan bir başka kavram ise 'Yeşil Dönüşüm…' Enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevresel kirliliğin azaltılması ve toplumsal katılımın artırılması ana konular. Bu konuda tüm dünyaya örnek olacak kurumlar, projeler ülkemizde artmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi artık bir dünya markası haline geldi. Birçok ödül alan bu proje Birleşmiş Milletler nezdinde tüm dünyaya yayılıyor.
Önceki gün Konya Karapınar'da sürdürülebilirlik konusunda dünyaya örnek gösterilecek bir başka proje ve etkinliğe de şahit olduk. Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu Kalyon PV fabrikası ve orada üretilen panellerle Karapınar'da kurulan Güneş Enerji Santrali Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) Heyeti'ne ev sahipliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Gününü Karapınar'da kutlayan BM heyetinde dünyanın her yerinden genç katılımcılar vardı.
Etkinlik sırasında Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding Ceo'su Mustafa Koçar ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata ile sohbet etme imkanımız oldu.
Kübra Kalyoncu Şeherli, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün çok kıymetli olduğunu söyledi. Kalyoncu çevre ve iklim dostu panellerin arasında ağırladıkları BM heyetine, daha temiz çevre ve iklim dostu bir dünyayı Karapınar'da gösterme şansı bulduklarını belirtti. Sadece Karapınar'da değil panelleri ürettikleri Ankara Kalyon PV fabrikasında da öncelikli hedeflerinin sıfır emisyon ve ilkelerinin sıfır atık olduğunu belirten Kalyoncu, temiz enerji üretimi ile karbon salınımını azaltma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını bir kere daha tekrarladı. Kalyon PV fabrikasının Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin tek panel sağlayıcısı olduğunu belirten Kalyoncu, "Kalyon Holding'in Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji, kısaca 4T adını verdiği ilkesel yaklaşımının bir yatırımı olan Kalyon PV, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Ar-Ge dahil, güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrika bu özelliği ile Avrupa'daki tek fabrika olma özelliğine sahiptir. Yüzde 100 yerli ve milli bir şirket olan Kalyon PV; ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin tamamını yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla yapmaktadır. Entegre fabrikada "Sıfır Atık" ilkesi kapsamında etkin atık yönetimiyle çevreci bir üretim prensibini esas alınmıştır. 2024 yılı içerisinde tüm enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflemektedir" dedi.
Kalyoncu daha önce tuzluluk oranı sebebiyle mera özelliği olmayan Karapınar'da ekolojik dengenin de sağlandığını belirterek, "Tesisle beraber toprak verimliliğinde ve biyolojik çeşitlilikte artış gözlemlendi. Güneş panelleri toprağın, gölgelenme süresini ve su tutma kapasitesini artırarak ve sıcaklık kontrolü sağlayarak mikro iklim oluşmasını sağladı. Bu durum toprakta ot yetişmesinin önünü açtı. Santralde ülkemiz adına bir ilke imza atılarak; saha, bölgede bulunan küçükbaş hayvan çiftliklerinin kullanımına açıldı. "Otlatma Pilot Uygulaması" kapsamında Karapınar GES sahasında ilk otlatma denemesi 70 koyunluk bir sürü ile yapıldı ve aynı yıl bu deneme çalışmaları 600 koyuna kadar ulaştı. Yeni otlatma dönemi ile birlikte sahayı kullanan hayvan sayısı 1.300'e kadar ulaşmış durumdadır "dedi.
Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata ise, 4 yıllık bir süreçte güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenir duruma geldiklerine dikkat çekerek, "Proje, 1.350 MWp kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaat'e yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca ülkemizin güneş enerji santrali kurulu gücü proje ile birlikte yüzde 15 oranında büyürken yıllık 600 milyon dolar döviz ikâmesini karşılıyor. Karapınar GES yıllık yaklaşık 1,7 milyon ton karbon emisyonunu önlemektedir. Yatırımlarımızda ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ön planda tutarken gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" dedi. Sohbet toplantısına katılan
Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar da daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını belirtti.
RAKAMLARLA KARAPINAR GES
* 20 milyon metrekare arazide kurulu
* 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde.
* 1 milyar dolarlık bir yatırıma sahiptir.
* Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali
* 3.256.038 adet güneş paneli var.
* 2 milyon hanenin elektriğini sağlıyor
* Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretmektedir.
* Yıllık 1,7 milyon ton karbon emisyonunu önlüyor.
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