Hububat üreticilerine müjde! Alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu

2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belirlenmiş, ayrıca hububat sektörüne yönelik bazı dış ticaret tedbirleri alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.