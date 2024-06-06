Hububat üreticilerine müjde! Alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Milyonlara çiftçinin beklediği haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin belli olduğunu açıkladı. Buna göre makarnalık buğdaya ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğdaya ton başına 9 bin 250 lira, arpaya ton başına 7 bin 250 lira verilecek. İşte detaylar...
2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belirlenmiş, ayrıca hububat sektörüne yönelik bazı dış ticaret tedbirleri alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Buna göre makarnalık buğdaya ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğdaya ton başına 9 bin 250 lira, arpaya ton başına 7 bin 250 lira verilecek.
Çiftçi Kayit Sistemi'ne kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 TL'ye kadar, arpa için ton başına 750 TL'ye kadar fark ödemesi desteği de verilecek.
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