40 TL’nin Altına Düştü: Bezin ve Motorine Beklenen İndirim Geldi! Güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG Ne Kadar?

Bu değişiklikler, Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanmanın bir sonucu olarak gerçekleşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda bugün itibariyle benzinin litresi 40,16 TL'ye, motorinin litresi ise 39,18 TL'ye geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 41,11 TL'ye, motorinin litresi ise 40,16 TL'ye düşerken, İzmir'de benzinin litresi 41,37 TL'ye, motorinin litresi ise 40,47 TL'ye geriledi. Bu fiyat değişiklikleri, araç sahipleri ve tüketiciler arasında ilgiyle karşılandı.

7 HAZİRAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI