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40 TL’nin Altına Düştü: Bezin ve Motorine Beklenen İndirim Geldi! Güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG Ne Kadar?

Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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40 TL’nin Altına Düştü: Bezin ve Motorine Beklenen İndirim Geldi! Güncel Motorin Dizel, Benzin ve LPG Ne Kadar?

Benzin ve motorine beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Brent Petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme akaryakıt fiyatlarının hızla düşmesine neden oluyor. İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

Benzin ve motorine yeni zam yolda! Sektör kaynakların edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim uygulanması bekleniyor. An itibari ile Brent Petrol fiyatlarındaki sert düşüş pompaya yansımaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına indirim gelmişti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 7 Haziran güncel akaryakıt fiyatları….

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatına 1 lira 25 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 21 kuruş indirim yapıldı.

Bu değişiklikler, Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanmanın bir sonucu olarak gerçekleşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda bugün itibariyle benzinin litresi 40,16 TL'ye, motorinin litresi ise 39,18 TL'ye geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 41,11 TL'ye, motorinin litresi ise 40,16 TL'ye düşerken, İzmir'de benzinin litresi 41,37 TL'ye, motorinin litresi ise 40,47 TL'ye geriledi. Bu fiyat değişiklikleri, araç sahipleri ve tüketiciler arasında ilgiyle karşılandı.

7 HAZİRAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 40,24 TL

Motorin: 39,28 TL

LPG: 20,16 TL

Ankara

Benzin: 41,21 TL

Motorin: 40,26 TL

LPG: 20,19 TL

İzmir

Benzin: 41,47 TL

Motorin: 41,61 TL

LPG: 19,89 TL

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