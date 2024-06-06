Piyasaların gözü ECB’nin faiz kararında





New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla zirvelerini tazelerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek. Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi. Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.



Küresel pay piyasalarında artan risk iştahının, Asya borsalarına da taşındığı görülüyor. Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın kısa vadeli hedef oranını ne kadar artırması gerektiğinin nötr faiz oranı seviyesine bağlı olduğunu ve bu durumunda da belirsiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için faiz kararlarında dikkatli hareket edeceğiz." dedi.