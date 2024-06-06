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Akdeniz Üniversitesine 72 sözleşmeli personel alınacak

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Akdeniz Üniversitesine 72 sözleşmeli personel alınacak

Son dakika haberine göre Akdeniz Üniversitesi, 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurmak isteyen adayların, istenilen KPSS türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

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