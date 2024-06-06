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Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Merkez Bankası’nın rezervleri rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

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