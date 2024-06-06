Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı! İlk indirim geldi





"ECB, EKONOMİK KRİZLE KARŞILAŞMADAN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLIYOR"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB'nin beklendiği üzere faiz oranlarını 25 baz düşürerek mevduat faizini yüzde 3,75'e çektiğini belirterek, "Bugünkü karar birçok açıdan benzersiz. Sadece ECB'nin Fed'den önce para politikasında değişikliğe gittiği çok az durumdan biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda ECB ilk kez bir sıkılaştırma döngüsünün ardından herhangi bir resesyon ya da ekonomik krizle karşılaşmadan faiz indirimine başlıyor." ifadelerini kullandı.



Ücret artışı ve enflasyondaki son artış ile ekonominin bir miktar olumlu ivme kazanmasının faiz indirimine karşı güçlü argümanlar olabileceğini savunan Brzeski, "Aslında, ECB faizleri mecbur olduğu için değil, sadece yapabildiği için düşürmüş gibi görünüyor. Yapışkan enflasyonun ilave faiz indirimleri için alanı sınırlayacağını düşünüyoruz ve ECB'nin açıklaması da Bankanın gelecekteki para politikasında izleyeceği yol konusunda herhangi bir ipucu vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Fitch Ratings Ekonomi Birimi Kıdemli Direktörü Charles Seville de ECB'nin enflasyon tahminlerini mart tahminlerine kıyasla yükselttiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl boyunca enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedilmiştir. Veriler hızlı bir faiz indirimi döngüsünü desteklemeyebilir, ancak bizim görüşümüze göre faizleri kısıtlayıcı seviyelerde tutarken düşürmek için hala yer var." yorumunu yaptı.

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