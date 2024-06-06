Uçak biletlerindeki tavan fiyatlar değişiyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yeni tarifeyi açıkladı





Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı. Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır."