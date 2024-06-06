Uçak biletlerindeki tavan fiyatlar değişiyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu yeni tarifeyi açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 1 Ağustos sonrası dönemde bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2500 TL, bu biletlerin satılması durumunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin TL tavan fiyat uygulanacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin, "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in, uçak seferlerinin iptallerine ve bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenen hakların yolculara sunulmaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun yapılması sağlanarak teknik veya operasyonel nedenli iptallerde, işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirten Uraloğlu, işletmelere mevzuatın ihlal edilmesi nedeniyle Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili 1413 başvuru yapıldığını aktardı. Bilet ücretlerinde tavan fiyat uygulamasının Bakanlıklarının koordinesinde yapıldığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: "İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır."
Hava yolu işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Abdulkadir Uraloğlu, uçuş başvurusu olması halinde başvuruların ilgili mevzuat kapsamında Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığını bildirdi.
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