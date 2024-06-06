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KKM stokunda son 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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KKM stokunda son 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

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