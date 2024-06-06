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5 bin Mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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5 bin Mersin balığı Yeşilırmak’a salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 bin adet Mersin balığı yavrusu Yeşilırmak Nehri’ne bırakıldı.

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