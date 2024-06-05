Borsa İstanbul ve kripto paralara vergi gelecek mi? Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama

Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" diye konuştu.

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