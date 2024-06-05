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Borsa İstanbul ve kripto paralara vergi gelecek mi? Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Borsa İstanbul ve kripto paralara vergi gelecek mi? Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama

Son günlerde kripto para ve borsada kazanca dayalı vergi geleceği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazanca dayalı vergi öngörmediklerini sadece alım satım işlemlerinde "cüzi bir işlem vergisi"nin gündemde olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi. Şimşek "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" dedi.

Ankara'da YASED'in Küresel Yatırım Günleri programında Bloomberg'e açıklama yapan Şimşek "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır.

Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" diye konuştu.

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