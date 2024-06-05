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Vizesi olmayan kurbanlıklara geçit yok

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Vizesi olmayan kurbanlıklara geçit yok

Türkiye'de ilk olan ve özellikle hayvan hastalıklarını diğer illere yayılmadan kaynağında çözmeyi amaçlayan Erzurum Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai harcıyor.

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