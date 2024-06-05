Güvenli internet abone sayısı 44 milyonu aştı

KULLANICI TALEP VE ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA HİZMET GELİŞTİRİLİYOR

Hizmet kapsamında çocuk ve aile olmak üzere iki profilin olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu bildirdi. Uraloğlu, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu hizmetin sürekli olarak geliştirildiğini ve etkinliğinin arttığını ifade etti.

Hizmete ilişkin çalışmaların, Anayasa'nın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41'inci maddesi ile Gençliğin Korunması kenar başlıklı 58'inci maddesi hükümlerine dayandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu anayasal hükümlerin yanında Elektronik Haberleşme Kanunu'nun tüketici ve son kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin İnternetin Güvenli Kullanımı başlıklı 15'inci maddesi de uygulamanın kapsamını belirledi. Yönetmelik, işletmecilere internetin güvenli kullanımına yönelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü getirdi. Çalışmalar hukuki dayanaklar çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2011'de aldığı kararla Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar şeklinde yeniden düzenlendi."