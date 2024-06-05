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4 tondan sadece 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'yi buluyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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4 tondan sadece 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL’yi buluyor

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'lik oranını karşılayan Isparta'da kozmetik sektörünün ham maddesi gül yağının litre fiyatı dudak uçuklatıyor. Tonlarca gül çiçeğinin kaynatılmasıyla elde edilen 1 litre gül yağının fiyatının 12 bin euro'nun üzerinde olması bekleniyor.

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