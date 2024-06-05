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Son dakika | Bakan Şimşek'ten ekonomiye güven mesajı: Program çalışıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Son dakika | Bakan Şimşek’ten ekonomiye güven mesajı: Program çalışıyor

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'İlk yılın muhasebesi' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

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