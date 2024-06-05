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Eskişehir'de yılın ilk mahsulü kadın çiftçiden

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Eskişehir’de yılın ilk mahsulü kadın çiftçiden

Eskişehir'de 25 yaşındaki kadın çiftçi tarafından hasat edilen yılın ilk mahsulü arpa, Eskişehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen açık arttırma sonucu kilogramı 75 TL'den alıcı buldu.

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