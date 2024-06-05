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Adana sıcağına dayanamayan vatandaşlar eski araçlarına klima istemi taktırıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Adana sıcağına dayanamayan vatandaşlar eski araçlarına klima istemi taktırıyor

Sıcakların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'nın Kozan ilçesinde eski araç sahipleri aşırı sıcaklara dayanamayarak araçlarına klima sistemi taktırdı.

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