Tekirdağ’da 3 milyarlık doğal gaz rezervi : 2 hafta sonra sanayi tesislerine dağıtılacak

"YÜZDE 50 ÜRETİMİ ARTIRMA HEDEFİMİZE GÜNBEGÜN YAKLAŞIYORUZ"

CEO Furat açıklamasının devamında, "2024 yılında sondaj faaliyetlerimiz devam edecek, bundan sonraki hedefimiz 5. kuyumuz yine Tekirdağ'da olacak. Aslında baktığınızda Tekirdağ uzun süredir doğal gaz faaliyetlerinin yapıldığı bir bölge. Şu anda bizim halihazırda yaklaşık 85 kuyumuz var ve günlük 250 bin metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yeni sondaj programıyla, yüzde 50 üretimi artırma hedefimize günbegün yaklaşıyoruz. Sondajını bitirip devreye aldığımız kuyularla bu 250 bin metreküp günlük üretimi yüzde 50 artıracağız. Özellikle bu sektörde bizim lisans konusunda devlet büyüklerimizden, bakanlığımızdan halihazırda zaten destek görüyoruz. Yatırımlarımızı daha da artırmak istiyoruz, yatırım iştahımız oldukça fazla, amacımız ülkemize daha fazla yurt dışından finansman getirerek bu finansmanı yerli ve milli doğal gazı üretime geçirebilmek. İnşallah lisanslar konusunda da devlet büyüklerimizden gerekli desteği aldığımızda da daha fazla yatırım, daha fazla sondaj, daha fazla kuyu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu da tabii ki yıllık 50 milyar dolarlık enerji maliyetimizi, yurt dışından almak zorunda olduğumuz enerji ithalatımızı daha da aşağılara çekecek. Ülkemiz şu anda özellikle petrolde, Sayın Bakanımızın da en son verdiği bilgilerde öğrendiğimiz kadarıyla özellikle petrolde kendi ihtiyacının yüzde 10'nuna yaklaşan bir kısmını karşılar duruma geldi. Bu rakamlar önceden bizim hayal ettiğimiz rakamlardı ama artık bugün gerçekleşiyor. Doğal gazda da bundan 3-4 yıl önce yüzde 1 bile olmayan yerli üretim, çok kısa sürede 3 sene de yüzde 3'e çıkmış durumda. Bakanımızın açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu rakam yıl sonunda daha da yukarı çıkacak. Türkiye'nin enerji alanında yerli enerji üretiminde bu sıçraması tabii ki sektör oyuncuları olarak bizleri de çok sevindiriyor. İnşallah ileride bu rakamlar daha da yukarı çıkacak" diye konuştu.