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Ticaret Bakanlığından bayram öncesi marketlerde denetim

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Ticaret Bakanlığından bayram öncesi marketlerde denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara’daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

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