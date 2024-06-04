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Ege'de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Ege’de Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Turizmde yerli ve yabancıların ilgisini çeken Ege Bölgesi'ndeki oteller, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek. Eylül sonuna kadar bölgede yoğunluğun devam etmesini bekleyen turizmciler, Kuşadası ve Didim'de Kurban Bayramı'nda yüzde yüz 100 dolulukla geçeceğini tahmin ediyor.

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