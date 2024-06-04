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Manisa'da market denetimleri sıklaştırıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Manisa’da market denetimleri sıklaştırıldı

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini sıklaştırdı.

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