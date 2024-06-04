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Adilcevaz’da fasulye ekimine başlandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Adilcevaz’da fasulye ekimine başlandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı.

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