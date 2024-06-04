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Çevreyi kirleten 45 tesise 31,6 milyon lira ceza

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Çevreyi kirleten 45 tesise 31,6 milyon lira ceza

Kocaeli'de 5 ayda gerçekleştirilen çevre denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen 45 tesise 31 milyon 639 bin 789 lira idari yaptırım uygulandı.

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