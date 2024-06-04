04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Balkonda başlayan çikolata macerası

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
Balkonda başlayan çikolata macerası

Diyarbakır’da evinin balkonunda çikolata imalatı yapan aile, talep artınca işletme açarak Fransız mutfağına uzandı. Belçika’dan tedarik edilen ham madde ile müşteriler farklı bir çikolata deneyimi yaşıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör