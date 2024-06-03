Dünyaca ünlü otomobil devlerinden skandal! Güvenlik sorunu bakanlığı harekete geçirdi

TOYOTA ÜÇ MODEL İÇİN YANLIŞ VERİLER VERDİ

Toyota'nın tek başına, mevcut üç model için güvenlik testleri kapsamında yetkililere yanlış veriler sunduğu belirtilen raporda, Corolla ve Yaris Cross'un iki modelinin bu durumdan etkilendiği ifade edildi.Toyota'nın ayrıca dört modelin çarpışma testlerinde modifiye edilmiş test araçları kullandığı iddia edildi.