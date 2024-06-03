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Dünyaca ünlü otomobil devlerinden skandal! Güvenlik sorunu bakanlığı harekete geçirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Dünyaca ünlü otomobil devlerinden skandal! Güvenlik sorunu bakanlığı harekete geçirdi

Otomobil üretiminde ön plana çıkan Toyota, Honda, Yamaha Motor ve Mazda markaları güvenlik testlerinde manipüle yaptıkları iddiası ile suçlanıyor. Konuyla ilgili Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından, otomobil üreticilerinin yeni modelleri için güvenlik verilerine ilişkin hileli faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarına ilişkin soruşturmaların sonuçları açıklandı.

Buna göre Bakanlık, Japon otomobil üreticileri Toyota, Honda, Yamaha Motor ve Mazda'yı yedi modelin sertifikasyonu için yanlış güvenlik testi verileri sunmakla suçladı.

TOYOTA ÜÇ MODEL İÇİN YANLIŞ VERİLER VERDİ

Toyota'nın tek başına, mevcut üç model için güvenlik testleri kapsamında yetkililere yanlış veriler sunduğu belirtilen raporda, Corolla ve Yaris Cross'un iki modelinin bu durumdan etkilendiği ifade edildi.Toyota'nın ayrıca dört modelin çarpışma testlerinde modifiye edilmiş test araçları kullandığı iddia edildi.

SUZUKİ YANLIŞ BEYANDA BULUNDU

Honda ve Mazda otomobilleri için güvenlik sertifikasyonu ile ilgili sorunlar belirlenirken, toplamda 32 modelde sorun tespiti yapıldı. Bakanlık, diğer Japon otomobil üreticisi Suzuki'nin, bir modelinde fren sistemi testleri için test sonuçlarında yanlış beyan verdiğini belirledi.

Bakanlık, Toyota, Mazda ve Yamaha Motor'a bazı araçların sevkiyatını askıya alma talimatı verirken, yetkililerin Toyota'nın Nagoya'daki genel merkezinde arama yapacağını da açıkladı.

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