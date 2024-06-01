DMM’den kredi kartları ile ilgili iddialara yalanlama: Piyasa işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyin

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.