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DMM'den kredi kartları ile ilgili iddialara yalanlama: Piyasa işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyin

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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DMM’den kredi kartları ile ilgili iddialara yalanlama: Piyasa işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyin

Sosyal medyada "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı iddiaları dolaşmaya devam ederken konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, kredi kartlarına ilişkin yayılan iddiaların doğru olmadığını açıkladı ve "Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu.

3 ay üst üste sadece asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılacağı iddiaları bir süredir sosyal medyada dolanıyordu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı bildirildi.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

"PİYASAYI BOZABİLECEK SPEKÜLATİF AÇIKLAMALAR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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