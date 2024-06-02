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Olta istavrit tezgahlarda

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Olta istavrit tezgahlarda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde olta ile avlanan balıklar tezgahları süslüyor. Olta ile tutulan istavrit ise hem fiyatı hem de lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

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