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Yozgat'ta hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi, gelirini artırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Yozgat’ta hububat ekili kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi, gelirini artırdı

Yozgat’ta çiftçilik yapan Seyit Erol, hububat ekili 10 dönümlük kıraç arazisini badem bahçesine çevirdi. Erol, kurduğu badem bahçesiyle yılda 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

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