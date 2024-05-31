Türkiye büyüme verilerinde AB ve G-20 ülkelerini solladı! Bakan Ömer Bolat'tan ilk değerlendirme
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin büyüme verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, ekonominin 15 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ifade ederken "Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 olarak gerçekleşen büyümeyle ilgili, "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü anımsatan Bolat, ekonominin kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürdüğüne dikkati çekti.
Bolat, mal ve hizmet ihracatının yıllık bazda yüzde 4 artarak büyümeye 0,9 puan katkı verdiğine işaret ederek, "Yılın ilk çeyreğinde ithalattaki düşüşün de etkisiyle yüzde 5,7 büyümeye dış ticaretin katkısı 1,6 puan seviyesinde oldu. Söz konusu katkı son 7 çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMLARI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU"
Nominal GSYH'nin (yıllıklandırılmış) ilk çeyrekte 1 trilyon 158 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilediğini belirten Bolat, makine teçhizat yatırımlarının yüzde 11,9'luk yükselişle güçlü seyrini koruduğunu ve artış serisini 18. çeyreğe taşıdığını bildirdi.
Bolat, büyümeye ilişkin verilerin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturulan programın olumlu sonuçlarını gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenmeyle bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir."
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