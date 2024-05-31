Türkiye büyüme verilerinde AB ve G-20 ülkelerini solladı! Bakan Ömer Bolat’tan ilk değerlendirme





Bolat, büyümeye ilişkin verilerin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturulan programın olumlu sonuçlarını gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenmeyle bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir."

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