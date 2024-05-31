Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim! Karar Resmi Gazete'de
Son dakika haberine göre şehirler arası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına ilişkin hüküm Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Şehirlerarası otobüs taşımacılığında emekli olduğunu belgeleyen kişilere belirli tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.
Konuya yönelik geçici hüküm Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan geçici maddede "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere; emekli olduğunu ilgili mevzuata göre hazırlanmış bilgi veya belgeyle beyan/ispat eden Türk vatandaşları için, B1 veya D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenecek yolcu biletlerinde, 56 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 56 ncı maddenin on birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan miktar kadar uyarma verilir." denildi.
EMEKLİYE 7 BÜYÜK DESTEK!
Çalışma Bakanı Işıkhan, emeklilere yönelik yıl boyunca gerçekleştirilecek desteklerin bir kısmını kamuoyuna açıkladı. 2024'ün emekliler yılı ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen çalışmaların detayları netlik kazanmaya başladı. Ocak ayında, refah payı ve taban maaş artışı alan emekliler için önemli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, emeklilere ikramiyelerde yüzde 50'lik bir zam yapılırken, aynı zamanda promosyon miktarları da artırıldı. Bu adımların yanı sıra, ilerleyen dönemlerde emeklilere yönelik yeni çalışmaların da devam edeceği belirtiliyor.
Türkiye genelinde emeklilere yönelik getirilecek yeni destek mekanizmaları yedi ana başlıkta toplanıyor. Emeklilerin yaşam kalitesini artıracak olan bu destekler, ulaşımdan alışverişe, enerjiden finansal avantajlara kadar geniş bir yelpazede sunuluyor.
Ulaşım Desteği: Emekliler İçin Ayrıcalıklı Seyahat İmkanları
Toplu taşımadan sonra şimdi de özel ulaşım araçlarına yönelik indirimler emeklilerin hizmetine sunulacak. Ulaştırma Bakanlığı, uçak ve tren biletlerinde emeklilere özel indirimler sağlayacak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
İletişim Kolaylığı: Emeklilere Özel GSM Tarifeleri
GSM operatörleri ile yapılacak yeni anlaşmalarla, emeklilerin iletişim giderleri düşürülecek. Özel indirimli tarifelerle telefon ve internet hizmetleri daha ekonomik hale gelecek.
Alışveriş Destek Kartı: Temel İhtiyaçlar İçin Ayda Bir Yardım
Gelir seviyesi düşük emeklilere yönelik hazırlanan alışveriş kartları, her ay belirli bir miktar nakit desteği sağlayacak. Emekliler, bu kartla gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Belediye Hizmetlerinde İndirimler
Yerel yönetimler, su faturalarında indirimler ve toplu taşıma gibi belediye hizmetlerinde emeklilere özel avantajlar sunacak. Bu destekler, emeklilerin yaşam maliyetlerini azaltacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Enerji Desteği: Doğalgaz ve Elektrik Faturalarında İndirim
Enerji Bakanlığı, özellikle düşük maaşlı emeklilere yönelik doğalgaz ve elektrik faturalarında indirimler sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu destekler, emeklilerin enerji giderlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.
Kira Yardımı: Büyükşehirlerde Kira Destekleri Artıyor
Büyükşehirlerde yaşayan düşük gelirli emeklilere yönelik kira desteği artırılıyor. Bu sayede emeklilerin yaşam alanlarına yönelik finansal yükleri hafifletilecek.
Finansal Avantajlar: Emeklilere Özel Banka Hizmetleri
Bankalarla yapılacak yeni protokoller, emeklilere krediye daha kolay erişim, düşük faiz imkanları ve çeşitli bankacılık hizmetlerinde ücretsizlik gibi avantajlar sunacak.
Özel Kart: Emeklikart ile Hayat Daha Kolay
Yeni tanıtılan Emeklikart, tüm bu desteklerin birleştirilmiş bir platformda emeklilere sunulduğu bir ödeme aracı olacak. Emekliler, bu kartla desteklerden kolaylıkla yararlanabilecek ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak.
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