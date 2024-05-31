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Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü!

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Tarım sektörü yüzde 4,6 büyüdü!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun" dedi.

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