Merkez Bankası kritik raporu yayınladı! Şubat ve martta TL kredilerde düşüş





"YP kredi büyümelerinin de düzenleme sınırlarına dahil edilmesiyle firmaların kur riski görünümünde önemli bir bozulma öngörülmemektedir." değerlendirmesine yer verilen raporda şöyle denildi: "Hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviye korunurken bireysel kredi kartı borcunun payı artmaktadır. Kişi başı borç ve gelire oranla borçluluk göstergeleri bireysel kredi kartı hariç diğer tüketici kredilerinde gerilemeye devam etmiştir. Finansal koşullardaki sıkılaşmaya ilave olarak bireysel kredilerde ortalama vadenin kısalması, borç/gelir uyumsuzluğu yaşayan bireylerin kredi riskinde artışa neden olabilecektir. Hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda TL cinsi varlıkların ağırlığı artarken, kur korumalı ürünlerin payı azalmaktadır. Hanehalkının hisse senedi, yatırım fonu ve emeklilik sistemi gibi Türk lirası alternatif finansal varlıklar ile tasarruflarını çeşitlendirme eğilimi devam etmektedir."



"PARASAL SIKILIK VE DESTEKLEYİCİ MAKROİHTİYATİ ÇERÇEVE TÜRK LİRASINA GEÇİŞİ HIZLANDIRIRKEN BANKALARIN DÖVİZ VE TL LİKİDİTELERİ ARTMAKTADIR"

Parasal sıkılık ve destekleyici makroihtiyati çerçeve Türk lirasına geçişi hızlandırırken bankaların döviz ve TL likiditelerinin arttığı belirtilen raporda, politika faiz artırımı ve ek makroihtiyati düzenlemeler sonrasında TL mevduat faizlerinin mart ayının ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde yükseldiğine işaret edildi.



Nisan ayının ilk haftasından itibaren YP mevduattan ve kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişlerin yanı sıra yurt dışından portföy girişleri ve yurt dışı yerleşiklerle yapılan swap işlemlerinin de hızlı bir şekilde arttığı bilgisi verilen raporda, şunlar kaydedildi: "Bu gelişmeler finansal sistemin TL likidite fazlasına geçmesine neden olurken bankaların TCMB ile gerçekleştirdiği depo işlemlerinin artmasına ve para takası işlemlerinin azalmasına neden olmuştur. Sistemdeki TL likidite fazlası, ilave ZK adımları ile sterilize edilmiştir. Mevcut politika bileşimi, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşmesini ve risk priminin düşmesini sağlamıştır. Ülke risk priminde gözlenen iyileşmeyle birlikte bankaların yurt dışı borçlanma maliyetleri azalırken orta-uzun vadeli enstrümanlar başta olmak üzere ilave yeni kaynak temini ile dış borç yenileme oranları artmıştır. Sendikasyon kredisi yenilemelerinde maliyetler bir önceki döneme göre 100 baz puan (bp) gerilerken yenileme oranı yüzde 120 seviyesinin üzerinde gerçekleşmektedir. Bankaların uzun vadeli eurobond ihraçları ve sermaye benzeri borçlanmaları canlı bir seyir izlemektedir. Bankalar, 2024 yılının mayıs ayına kadar olan dönemde 4,1 milyar dolar tutarında sermaye benzeri borçlanma ürünleri ile yeni kaynak temin etmişlerdir."