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PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında işbirliği protokolü imzalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında işbirliği protokolü imzalandı

PTT AŞ ile Vakıf Katılım arasında kurumsal tahsilat işlemleri, hesap açma-kapama, para yatırılması ve çekilmesi gibi birçok bankacılık işleminde işbirliğini kapsayan protokole imza atıldı.

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