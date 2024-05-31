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Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün! Emlak vergisi nasıl ödenir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün! Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son güne girilirken vergi ödeyecek vatandaşların işlemlerini gün içinde tamamlaması gerekiyor. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemeleri yüz yüze veya e-devlet üzerinden yapabiliyor.

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme için bugün son gün. Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

BU YIL SATIN ALINAN MÜLK İÇİN VERGİ YOK

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor.Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak. Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor.

BELEDİYELERİN İNTERNET SİTELERİNDEN YA DA E-DEVLET'TEN ÖDENEBİLECEK

Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-devlet'ten ödemeler yapılabiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

KİMLER ÖDEMEYECEK?

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf. Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.

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