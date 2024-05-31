Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün! Emlak vergisi nasıl ödenir?

BU YIL SATIN ALINAN MÜLK İÇİN VERGİ YOK

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor.Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak. Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor.