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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 200 bin varil düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon varil artarak 228 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldi.

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