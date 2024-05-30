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Tescilli Maraş bıçakları kurbana hazır

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Tescilli Maraş bıçakları kurbana hazır

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaret tescilli Hartlap bıçağı, ustaların maharetli ellerinde Kurban Bayramı için hazırlanıyor.

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