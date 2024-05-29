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Yaz geldi, bisiklete ilgi arttı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Yaz geldi, bisiklete ilgi arttı

Kayseri Bisiklet ve Motosiklet Tamirciler Odası Başkan Vekili Mehmet Lüzumlar, havaların ısınmasıyla birlikte bisiklete olan ilginin arttığını söyledi.

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