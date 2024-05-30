30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Mersin’deki Anamur İskelesi’nden KKTC seferleri haziranda başlıyor

Mersin'in Anamur ilçesinde hayata geçirilen "İskele Projesi" sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) feribot seferleri haziran ayında başlayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör