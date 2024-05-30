30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bilecik'te bu tarlada çilekler 'seç-al' sloganıyla dalında satılıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Bilecik’te bu tarlada çilekler ’seç-al’ sloganıyla dalında satılıyor

Bilecik'te pazarda pahalı olduğunu gören eşinin tavsiyesiyle 1 dönüm yerde çilek yetiştirmeye başlayan Yalçın Nar, 'seç-al' sloganıyla dalından satışı yapıyor. Yılda 40 dönümde 40 ton çilek yetiştiren Nar, şimdi ise üretimi seralarla yıl boyuna yayıp yurt dışına ihracat yapmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör