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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Merkez Bankası’nın rezervleri arttı!

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Rezervler 142,2 milyar dolara yükseldi.

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