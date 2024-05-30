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Ek gelir olarak başlandı: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Ek gelir olarak başlandı: Yıllık bin 400 ton rekolte bekleniyor

Ordu’da en önemli gelir kaynağı olan fındığın yanında alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten bu yıl bin 400 ton rekolte bekleniyor.

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