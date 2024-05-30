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Devletin desteğiyle organik bal üretimi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Devletin desteğiyle organik bal üretimi

Batman’da organik bal üretiminin artırılması ve arı besiciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları dahilinde 66 arıcıya yüzde 70 hibeli 594 polen tuzaklı arı kovanı dağıtıldı.

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