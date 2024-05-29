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Siirt'te internetten altın alışverişine dikkat: Sahte çıkabilir

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Siirt’te internetten altın alışverişine dikkat: Sahte çıkabilir

Siirt'te kuyumcular, internetten alınan altının sahte olup olmadığını bazen kendilerinin de anlamadığını belirterek uyarıda bulundu.

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