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Sivas'ta yerli ‘Kangal akkaraman’ koyununda iyi bakım doğum oranını arttırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Sivas’ta yerli ‘Kangal akkaraman’ koyununda iyi bakım doğum oranını arttırdı

Sivas’ın yerli ırkı olan ‘Kangal Akkaraman’ koyununda ikizlik oranı arttı.

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