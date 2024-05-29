29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adıyaman'da öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Adıyaman’da öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor

Adıyaman’da mesleki ve teknik lise öğrencileri, depremzedeler için yapılan konutların mutfağı için mobilya üretiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör