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2024 yılında gümüş, altını solladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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2024 yılında gümüş, altını solladı

2024'ün başından itibaren gram altın yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 getiri sağlarken, gram gümüş fiyatında ise yüzde 45'lik artış görüldü.

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