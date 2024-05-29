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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,14 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 85,27 ile 86,19 dolar aralığının direnç, 83,01 ile 82,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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