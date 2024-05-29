Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’dan A Para’da flaş açıklamalar: KKM sistemden azalarak çıkacak

"TL EN CAZİP ENSTRÜMAN"

Alpaslan Çakar mevduatta TL'ye dönüşümün çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti ve "Bankacılık sektöründe 16 trilyon TL mevduatımız var. Bunun 196 milyar doları yabancı para. TL'ye dönüşüm çok ciddi noktada. TL'nin payı KKM dahil yüzde 61. Yabancı paranın payı yüzde 39. En iyi olduğu dönemde yüzde 30 yabancı paraydı. Bugün itibarıyla TL mevduat en cazip enstrümanlardan biri olmuş durumda. Ciddi talep var. " dedi.